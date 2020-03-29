Оставайся дома! Российские экстренные службы присоединились к флешмобу #StayHome
Акцию запустили еще в Малайзии. Врачи начали выкладывать в соцсетях фотографии с фразой «Мы остаемся на работе ради вас, останьтесь дома ради нас». Лозунг быстро подхватили многие службы по всему миру.
Россия не исключение. Медики со всех регионов начали также постить в интернете фотографии с призывом сидеть дома.
Теперь к акции подключились и экстренные службы. К примеру, МВД России опубликовало фотографии в Fасеbооk с сотрудниками и табличкой: «Мы на службе! Круглые сутки! В любую минуту! Придем на помощь! А вы оставайтесь дома!»
К акции присоединилась и ГИБДД России. Фото в поддержку акции появилась в аккаунте ведомства в Twitter.
Призывают как можно реже покидать квартиры в период эпидемии коронавируса и сотрудники Госстройнадзора Подмосковья. Начальник главного управления Артур Гарибян сообщил, что в целях безопасности разработан новый алгоритм работы надзорного органа.