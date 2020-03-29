Оставайся дома! Российские экстренные службы присоединились к флешмобу #StayHome

Большинство россиян отправились на карантин. Неделя с 28 марта по 5 апреля — нерабочая. Но есть службы, от которых зависит здоровье и жизнь граждан страны. Международный флешмоб #StayHome поддержали медики, спасатели, пожарные и полицейские. Они попросили всех остаться дома.

Акцию запустили еще в Малайзии. Врачи начали выкладывать в соцсетях фотографии с фразой «Мы остаемся на работе ради вас, останьтесь дома ради нас». Лозунг быстро подхватили многие службы по всему миру.

Россия не исключение. Медики со всех регионов начали также постить в интернете фотографии с призывом сидеть дома.

Теперь к акции подключились и экстренные службы. К примеру, МВД России опубликовало фотографии в Fасеbооk с сотрудниками и табличкой: «Мы на службе! Круглые сутки! В любую минуту! Придем на помощь! А вы оставайтесь дома!»

К акции присоединилась и ГИБДД России. Фото в поддержку акции появилась в аккаунте ведомства в Twitter.

Призывают как можно реже покидать квартиры в период эпидемии коронавируса и сотрудники Госстройнадзора Подмосковья. Начальник главного управления Артур Гарибян сообщил, что в целях безопасности разработан новый алгоритм работы надзорного органа.