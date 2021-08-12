Осташко посоветовал Западу посмотреть фильм «Солнцепек»

Руководитель издания PolitRussia и ведущий программы «Время покажет» Руслан Осташко посоветовал западным политикам посмотреть фильм «Солнцепек». По его словам, картина рассказывает о реальных событиях, которые произошли в Луганске. Об этом сообщило РИА ФАН.

Закрытый показ фильма «Солнцепек» прошел в Санкт-Петербурге. Картина повествует о событиях 2014 года в Луганске. «Солнцепек» показывает переживания местных жителей в момент начала военных действий.

«Россию часто упрекают в том, что у нас нет своего Голливуда, мол, Запад навязывает свою точку зрения, в частности США через распространение своей культуры под средством кино, игры, телепередачи и так далее. Я очень рад, что в нашей стране наконец появились люди, которые снимают фильмы, чтобы показать свою точку зрения на события, происходящие в мире. „Турист“, „Шугалей“, „Солнцепек“ — это фильмы, которые рассказывают о реальных историях» — рассказал Осташко.

Он отметил, что фильм стоит посмотреть всем, кто не равнодушен к теме Донбасса. Зрители смогут познакомиться с российской точкой зрения на все происходящие события. По его словам, «Солнцепек» стоит увидеть и западным политикам, для того чтобы лучше понять позицию России.

«Ребят, начните смотреть на мир нашими глазами, тогда, возможно многие противоречия, которые есть между нашими цивилизациями и мировоззрениями, отойдут на второй план. Хватит жить одним Голливудом. Мир многогранен, научитесь смотреть на него под разным углом», — подытожил Осташко.