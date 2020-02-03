    03 февраля 2020, 17:51

    Осташко напомнил о «случайных» встречах оппозиционеров с американскими дипломатами

    Артур Блянихов

    Главред издания PolitRussia Руслан Осташко рассказал о «случайных» встречах американских дипломатов с представителями российской оппозиции. Об этом сообщило РИА ФАН.

    Журналист напомнил, что в свое время создателя Фонда борьбы с коррупцией* увидели в ресторане с одним из топовых дипломатов из США. В другой раз самовыдвиженец Илья Яшин оказался в кафе, где также находился сотрудник американского посольства.

    Исходя из этого, Осташко заметил, что законы о СМИ требуют не только соблюдения, но и улучшения. По его мнению, общественность должна понимать, кто именно стоит за тем или иным информационным ресурсом.

    *ФБК - некоммерческая организация, выполняющая функции иностранного агента.