Осташко напомнил о «случайных» встречах оппозиционеров с американскими дипломатами

Журналист напомнил, что в свое время создателя Фонда борьбы с коррупцией* увидели в ресторане с одним из топовых дипломатов из США. В другой раз самовыдвиженец Илья Яшин оказался в кафе, где также находился сотрудник американского посольства.

Исходя из этого, Осташко заметил, что законы о СМИ требуют не только соблюдения, но и улучшения. По его мнению, общественность должна понимать, кто именно стоит за тем или иным информационным ресурсом.

*ФБК - некоммерческая организация, выполняющая функции иностранного агента.