Остановку и движение транспорта на островках безопасности собрались запретить в России

В России могут запретить остановку и движение транспорта на островках безопасности. С таким предложением выступили Минтранс и МВД.

Оно среди прочих вошло в проект поправок к правилам дорожного движения. В него же попали предложения ввести новые дорожные знаки и диагональные пешеходные переходы.

В пояснительной записке к проекту говорится, что для ликвидации хаотичной парковки и обеспечения видимости в подобных местах (островках безопасности) приходится размещать бетонные блоки и другие заграждения, которые портят внешний облик города, снижают безопасность движения на дороге, особенно в ночное время и зимой, уточнило РИА «Новости».

Также ПДД предлагается дополнить термином «островок направляющий». Под ним понимается элемент обустройства дороги, расположенный на одном уровне с проезжей частью либо приподнятый над ней. Он должен обеспечивать благоприятные условия разделения и слияния транспортных потоков.

По данным «Коммерсанта», за выезд на островки предлагается штрафовать на 500 рублей. В конце сентября проект направили на рассмотрение в Минюст.