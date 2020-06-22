«Остановка около нового инфекционного центра действительно получила название „Антиковидная“», — заявили в пресс-службе.

В соцсетях и местных СМИ появилась информация о том, что остановку «Инфекционная больница» переименовали в «Антиковидную». Дизайн выполнен в стиле инфекционного центра, в сине-красно-белых тонах.

«Газета.ru» написала, что остановочный павильон будет напоминать о подвиге врачей, которые во время пандемии коронавирусной инфекции сражались за жизни россиян. А также о строителях, которые крайне быстро оборудовали современный госпиталь.

«Смысл ее в том, чтобы люди помнили о ситуации с пандемией коронавирусной инфекции, о подвиге врачей, которые героически выстояли в борьбе против вируса, строителей, которые за рекордные сроки, 55 дней, построили современный инфекционный госпиталь, о сплоченности жителей республики», — пояснил представитель пресс-службы.