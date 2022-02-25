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    25 февраля 2022, 20:34

    «Остановить как? Договариваться». Сдавшийся солдат ВСУ назвал главной ценностью жизнь человека

    РИА «Новости»: сдавшийся солдат ВСУ заявил, что жизнь человека — главная ценность

    Александра Ломейко

    Военнослужащие 57-й украинской мотопехотной бригады сложили оружие в Луганской народной республике. Они сдались под Славяносербском и решение приняли коллективно.

    Один из украинских военных рассказал РИА «Новости», что столкновение между их группой и российской колонной было лоб в лоб.

    «Естественно, говорить сдаться вашей колонне, в которой в 100 раз больше [человек] по численности, смысла нет. Ребята не открыли сразу огонь», — отметил мужчина.

    Вместе с сослуживцами они решили не оказывать сопротивление и сложили оружие.

    «Больше жизни ценности ни у кого никакой нет. У нас всегда было такое решение, что на первом месте — жизнь человека», — подчеркнул украинский военный.

    Он добавил, что среди военнослужащих страны есть и те, кто выступает «за приход русского мира», и его противники. Люди между собой не ссорятся.

    «Желательно, чтобы закончилось побыстрее, без больших жертв. Именно, чтобы мирное население это не затронуло. Солдаты все знают, что война — это зло. Остановить войну как? Договариваться», — заключил сдавшийся солдат украинских ВСУ.

    Президент Украины Владимир Зеленский уже заявил, что готов обсуждать с Россией нейтральный статус своего государства. РФ предложила перевести переговоры в Минске, но украинская сторона настаивала на переносе их в Варшаву, а затем связь с ней пропала.