Общество 22 ноября 2023, 15:01 Останкинская «Галерея звезд» пополнилась новыми памятными знаками

Читать 360tv в

В Останкинской телебашне на «Галерее звезд» появилось имя ведущей программ «Время» и «Песня года» Анны Шатиловой, главной теленяни страны Татьяны Судец, утреннего ведущего Юрия Николаева. Об этом сообщил ОТР.

Церемония открытия новых знаков прошла в День телевидения.

Реклама

«Человек жив, пока его помнят. А это звезды. Вот смотри: Сенкевич, Капица, все. Это такие были тигры телевизионного, это такие были зубры настоящие, поэтому это очень хорошо и замечательно», — сказала во время церемонии Шатилова.

Напомним, галерею открыли год назад в честь 55-летия Останкинской телебашни.