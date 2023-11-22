22 ноября 2023, 15:01
Останкинская «Галерея звезд» пополнилась новыми памятными знаками
В Останкинской телебашне на «Галерее звезд» появилось имя ведущей программ «Время» и «Песня года» Анны Шатиловой, главной теленяни страны Татьяны Судец, утреннего ведущего Юрия Николаева. Об этом сообщил ОТР.
Церемония открытия новых знаков прошла в День телевидения.
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«Человек жив, пока его помнят. А это звезды. Вот смотри: Сенкевич, Капица, все. Это такие были тигры телевизионного, это такие были зубры настоящие, поэтому это очень хорошо и замечательно», — сказала во время церемонии Шатилова.
Напомним, галерею открыли год назад в честь 55-летия Останкинской телебашни.
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