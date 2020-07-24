Останки взрослого мамонта нашли в озере на Ямале

Прибывшие на место ученые дополнительно достали из озера два десятка ребер, бедренную кость и другие фрагменты. Специалисты не исключили, что на дне можно найти остальные части скелета древнего гиганта.

Пока все останки отправили в музейно-выставочный комплекс имени Шемановского. Там их законсервируют, чтобы сохранить, и начнут изучать.

Как пояснила заведующая отделом гуманитарных исследований комплекса Евгения Хозяинова, остальные части скелета могут находиться на большой глубине. Для исследования этого места нужно отправляться на лодке.

«Если не удастся ничего разглядеть, мы хотя бы поставим точку на карте, чтобы потом туда вернуться», — пояснила она.

Специалисты рассказали, что на месте раскопок видна часть тазовой кости. Достать ее пока не смогли. Для извлечения требуются специальная техника и время.

Обнаружение частей мамонтов всегда вызывает большой интерес ученых. Это помогает узнать о жизни древних гигантов и причинах их вымирания. Найти полный скелет мамонта для специалистов — огромная удача. Добыть информацию из отдельных костей практически никогда не удается.