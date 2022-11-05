Останки свыше 30 жертв агрессии Украины нашли за неделю под Северодонецком в ЛНР | 360°

Общество 05 ноября 2022, 21:13 Останки свыше 30 жертв агрессии Украины нашли за неделю под Северодонецком в ЛНР Поисковики нашли останки более 30 жертв украинской агрессии под Северодонецком в ЛНР РИА "Новости"

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Останки более 30 жертв агрессии со стороны Украины нашли и эксгумировали за неделю под Северодонецком в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом 5 ноября сообщили в Telegram-канале «Не забудем, не простим!».

«Всего в ходе работ в рамках деятельности МРГ (межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечению памяти — прим. ред.) в 2022 году представителями полевой команды извлечены останки 396 человек», — отметили в сообщении.

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Также поисковики собирают тела украинских боевиков, чтобы передать их киевским властям в обмен на погибших военных ЛНР. На неделе работы велись в районе поселка Тошковка и других населенных пунктов, расположенных поблизости. Поисковики сообщили, что были найдены тела со следами огнестрельных ранений в голову. По их данным, это говорит о том, что украинские военные во время отступления добивали своих раненых сослуживцев.

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В полях удалось найти погибшего Народной милиции ЛНР. Личность жертвы уже установили, в ближайшее время его тело доставят родственникам для захоронения.

Освобожденный из плена боец ЛНР Александр Чупра накануне рассказал, что украинские боевики стараются не брать в плен раненых бойцов. Они добивают их на месте.