Останки советского солдата перезахоронили в Ногинске

На городском кладбище Ногинска торжественно захоронили советского солдата. Он считался пропавшим без вести. Но благодаря поисковикам останки были найдены. Церемония прошла в рамках акции «Вахта памяти».

Красноармеец Михаил Горбачев вернулся на родную землю. В составе 8-й Краснопресненской дивизии он воевал на фронтах Великой Отечественной, отдал жизнь за страну. Он один из 400-х солдат, чьи останки были подняты в рамках акции «Вахта памяти». Саркофаг сегодня доставили в Ногинск. Это был последний путь бойца со Смоленщины в Подмосковье.

Источник фото: телеканал «360»

«Там были жестокие бои, поэтому до сих пор поисковики находят большое число погибших солдат, которые до сих пор числятся пропавшими без вести. Там было порядка 60-70 останков воинов, только четверо были идентифицированы, определены, кто и откуда», — сказал заместитель главы администрации Богородского округа Сергей Барбазюк.

Источник фото: телеканал «360»

Почти все ногинские добровольцы из 8-й Краснопресненской дивизии народного ополчения погибли в начале октября 41-го года. Уроженца Глухова, рядового Михаила Горбачева удалось опознать по медальону. И это большая удача. Бойцы считали их «метками смерти» и поэтому не носили. Удивительно, что еще при солдате была найдена стеклянная флага.

Источник фото: телеканал «360»

«Зацепили металлодетектором металл, начали ведрами воду вычерпывать, наткнулись на осколки, гильзы. Смотрим, останки лежат», — рассказал участник поискового отряда «Рубеж-2014» Егор Исаев.

Источник фото: телеканал «360»

Память погибших воинов почтили на митинге в Ельне Смоленской области. Представителям Богородского округа передали останки нашего ополченца. В Ельне порядка 20 тысяч воинов захоронены в братских могилах, в том числе, и отец Михаила Горбачева — Иван Михайлович, который погиб под Смоленском в 1943 году.

Источник фото: телеканал «360»

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Почти три года на месте 8-й дивизии поисковые работы вели отряды «Рубеж-2018» из Лосино-Петровского и Воскресенский «Рубеж-2014».

К сожалению, родственников солдата найти не удалось. Известно, что похоронку на отца забирала мама Михаила Горбачева. К слову, его останки захоронили рядом с Виктором Войновым, который также воевал в 8-й Краснопресненской дивизии и погиб под Смоленском.

Источник фото: телеканал «360»

В годы Великой Отечественной войны на фронт ушли 37 тысяч ногинчан. 30 стали Героями Советского Союза, пятеро — полными кавалерами ордена славы. Их боевые традиции продолжают новые поколения. За последние 20 лет семеро были удостоены звания Героя России.