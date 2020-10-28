Останки советского солдата обнаружили на Сахалине

«Поисковое движение России» обнаружило останки советского солдата на Сахалине на месте боев Второй мировой войны в 1945 году. Об этом рассказал руководитель регионального отделения Артем Бандура.

«Под самый занавес поискового сезона, вечером в понедельник на выходе из леса в районе горы Обзорной в Смирныховском районе наш активист Сергей Радченко зацепил каску СШ-36, в простонародье „халхинголка“», — сообщил Бандура. Его процитировало РИА «Новости» .

По его словам, металлоискатель нашел каску на глубине порядке 50 сантиметров. Рядом находилась еще одна каска, а также «стрелянные гильзы от винтовки Мосина».

После углубления раскопа поисковики наткнулись на останки солдата. Их удалось поднять 27 октября. Советский военнослужащий лежал на спине. На нем были кожаные ботинки производства США, на плечах остатки погонных пуговиц и резиновые вставки в погоны, в районе пояса находилась часть ремня с сержантской сумки, а также небольшая цепочка. Никаких вещей, которые помогли бы установить личность погибшего, не было.

Череп бойца оказался сильно поврежден. Одна пуля вошла в первую каску в верхней части, а вышла на затылке. Другая вошла во вторую каску по касательной.

В этом сезоне активисты «Поискового движения» на Сахалине нашли трех советских и одного японского солдата. Одного из них зовут Николай Васильевич Чернышов. Этот факт удалось установить благодаря именной фляге.

Тем временем поисковый отряд «АвиаПоиск» в Приморье обнаружил останки экипажа, погибшего при крушении самолета в 1945 году.