Останки советского летчика захоронили с почестями в Петербурге

По данным издания, в 2018 году поисковики нашли тело летчика под Петербургом в Малуксинских болотах. Его останки обнаружили среди обломков советского самолета. Личность погибшего сержанта удалось установить благодаря медальону, в который был вложен снимок девушки по имени Вера, а также листок со строчками из песни «Петлицы голубые». Траурная церемония захоронения прошла с салютом и отданием воинских почестей.