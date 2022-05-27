Останки расстрелянных мирных жителей в 1942 году нашли в парке Ленобласти

Останки 11 человек и личные вещи нашли участники поискового отряда «Искра» в парке Гатчины Ленинградской области. Предположительно, на этом месте массово хоронили мирных жителей, убитых во время фашистской оккупации в 1942 году. Окончательный ответ на вопрос дадут следователи, которые начали проверку находки. Об этом сообщила пресс-служба областного главка СК.

С места захоронения следователи изъяли скелетированные останки 11 человек, а также фрагменты личных вещей и одежды. Следователи назначили судебно-медицинские и генетические экспертизы для установления давности и причин смерти погибших.

Работы на месте захоронения сотрудники ведомства и поисковики продолжат.

Останки погибших нашли в рамках проведения мероприятий, организованных Консультативным советом по взаимодействию и координации проведения поисковой и историко-архивной деятельности, созданного при Следственном управлении СК РФ по Ленинградской области.

Всего в регионе работают восемь следственных групп, которые при участии поисковиков находят останки погибших в годы Великой Отечественной войны.