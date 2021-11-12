Останки пропавшей год назад девушки нашли под Тюменью на обочине дороги

Тело пропавшей год назад 21-летней Виталины Салиндер нашли в Тюменской области. Личность жительницы Яр-Сале удалось установить только с помощью ДНК. Об этом сообщил 72.ru.

«Тело, принадлежащее пропавшей, найдено два месяца назад на обочине дороги по Велижанскому тракту, неподалеку от озера Липового. Для установления личности провели генетическую экспертизу. По предварительным данным, смерть не носит криминальный характер. Причину гибели установит дополнительная судебно-медицинская экспертиза», — процитировало издание слова пресс-службы регионального СКР.

Виталину Салиндер последний раз видели 1 июня 2020 года в Тюмени. После этого про девушку 1999 года рождения ничего не было известно. Она не вернулась домой.

7 ноября в Тюменской области пропал 17-летний подросток. Он ушел из дома к другу в соседнее село и не вернулся. После этого его никто не видел, про его местоположение ничего неизвестно. Следователи возбудили уголовное дело по факту пропажи подростка. Его продолжают искать, опубликовали его приметы. Правоохранители отметили, что рост юноши 170-175 сантиметров, телосложение худощавое. У него светло-русые волосы и серы глаза.