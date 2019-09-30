Останки погибшего в 1941 советского солдата передали родственникам. Его похоронят в Подмосковье

Церемония передачи останков участников Великой Отечественной войны родственникам для дальнейшего захоронения состоялась на военном кладбище в Мытищах. Четыре бойца погибли в сражениях с фашистами в 1941 году на Украине. Среди них и лейтенант Виктор Филатов, родственники, которого сейчас живут в Химках.

Они числились без вести пропавшими 75 лет. Все солдаты погибли на Украине в начале Великой Отечественной войны. Родственники лейтенанта Виктора Филатова, живущие в Химках, уже давно потеряли надежду на его «возвращение» домой.

Источник фото: телеканал «360»

«Это непередаваемые чувства, я даже не знаю, с чем это можно сравнить. С одной стороны — скорбь, с другой — радость, благодарность. Фактически, мы все живем, потому что их нет», — сказала четвероюродная внучка лейтенанта Виктора Филатова Ирина Лобанова.

В конце 30-х годов Виктор Филатов уехал в Харьков. Там окончил военное училище и проходил службу в НКВД. Летом 1941 года сдерживал наступление германских войск на Украину. В августе погиб в селе Подвысокое Кировоградской области. До 2016 года тело пролежало в братской могиле. Останки подмосковного лейтенанта опознали по медальону.

Источник фото: телеканал «360»

«Если посмотреть невооруженным глазом, то ничего не видно. Это удалось с помощью эксперта под специальной аппаратурой все это подключали, смотрели. Удалось проявить надписи, где были указаны его фамилия, имя, отчество и место рождения», — рассказал поисковый отряда «Зеленая Брама» Украина Евгений Федорченко.

Путь домой, в Россию, затянулся еще на три года. Украинские власти не возвращали останки лейтенанта Филатова его внучке.

«Просто не выдавали они, не хотели идти на контакт, пока она не обратилась в нашу администрацию. Дмитрий Волошин, глава городского округа Химки, дал мне поручение разобраться с этим вопросом и помочь. И все сдвинулось с мертвой точки, они решили передать останки нашего бойца, правда через Белоруссию», — сообщил начальник территориального управления микрорайонов Новогорск-Планерная Сергей Шишкин.

Источник фото: телеканал «360»

«Дорога домой» — это всероссийский проект военно-исторического центра Северо-Западного федерального округа. Его организаторы помогают поисковикам доставить останки советских солдат в родные места, передают родственникам бойцов их личные вещи.

Источник фото: телеканал «360»

«Порядка 70 человек вернулось на территорию России из разных стран Евросоюза и Украины», — сообщил член координационного совета, советник по международному сотрудничеству ООД «Поисковое движение России» Антон Торгашев.

В ближайшее время останки этих четырех красноармейцев предадут земле. Виктора Филатова похоронят на его родине в Дмитровском городском округе Московской области.