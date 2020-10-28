Останки ихтиозавра нашли на острове Русском во Владивостоке

Дети обнаружили фрагменты костей и отпечатки ребер на расколотой тайфуном «Майсак» каменной плите.

«Скорее всего, да, это ребра ихтиозавра. Ихтиозавры обитали во всех морях. На острове Русском это вторая такая находка. Части [древних животных] находили от Магадана до юга Приморья — но это был очень фрагментарный материал. А тут более-менее полный, к тому же часть находится в породе», — приводит РИА «Новости» слова Болотского.

Ученый надеется, что удастся найти череп этого ихтиозавра. Останки первого обитателя древних морских глубин обнаружили на Русском в 2014 году.

Часть каменной плиты с находкой уже привезли для исследований в Приморский океанариум.

Ихтиозавры — вымершие морские рептилии раннего юрского периода. Останки первого ихтиозавра обнаружили еще в начале XIX века в Великобритании.