Останки героя Великой Отечественной войны захоронили в Звенигороде

Бойца советской армии захоронили в Звенигороде. Останки героя нашли поисковики во время раскопок в Курской области. Волонтерам удалось выяснить имя и место жительства бойца.

Оказалось, что это старший сержант Иван Грачев и родом он из Звенигорода. Сведения удалось установить благодаря именному перочинному ножу. На нем была высечена фамилия. Также по боевому донесению поиковски выяснили — Иван Грачев погиб 10 июля 1943 года. На фронт он отправился в 20 лет. И принимал участие в исторической битве под названием «Сражение на северном фасе Курской дуги».

Источник фото: телеканал «360»

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«Летом 1943 года, в середине июля, шли ожесточенные бои против немецко-фашистских захватчиков. В тех боях погибло огромное количество молодых людей», — отметил Андрей Иванов, глава Одинцовского городского округа.

Проводить в последний путь своего земляка собрались больше тысячи звенигородцев. Траурная процессия прошла по центральной улице города до комплекса «Павшим за Родину», где и похоронили Ивана Грачева. В скором времени его имя появится на мемориальной плите.