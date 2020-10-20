Останки экипажа после загадочного крушения самолета в 1945 году нашли в Приморье

Поисковый отряд «АвиаПоиск» нашел в Приморье на месте загадочной авиакатастрофы останки членов экипажа. Также были обнаружены ремни безопасности и разорванные патроны.

Самолет Ли-2 потерпел крушение в 1945 году. Тогда он считался пропавшим без вести, передает РИА «Новости».

По словам жителей Горного Хутора, в 1946 году были случайно найдены и захоронены останки экипажа. Но в архиве Минобороны написано, что в составе 281-го авиаполка погибли девять человек. Уже в наше время спасатели решили выяснить, почему погибшие числятся пропавшими, а не захороненными.

Также вопрос вызывала информация о том, что на горе Лысой разбился именно Ли-2 281-го авиаполка, хотя никаких подтверждений этому не было.

«По предварительным выводам, сделанным в ходе полевых исследований, можно понять, что обломки принадлежат транспортному самолету Ли-2. <…> Все, кто находился в салоне, вылетели в район кабины и жестко впрессовались в грунт вместе с остатками моторов», — рассказали бойцы отряда.

Но на этом поисковые работы не останавливаются. В следующие выходные ребята вновь начнут поиски, присоединиться может любой желающий.

Ранее ученые обнаружили на территории парка «Земля леопардов» в Приморье останки неизвестных ранее зайцеобразных животных.