Останки благородной горбуньи обнаружили при раскопках некрополя в Красноярске

Археологи продолжают изучать находки Всехсвятского некрополя в Красноярске. Они уже обнаружили могилу высшего чиновника эпохи Александра I. На этот раз они нашли загадочное погребение женщины с серьезной патологией позвоночника. По всем признакам при жизни она принадлежала к знатному роду. Об этом сообщил телеканал «Звезда» со ссылкой на руководителя раскопок Юрия Гревцова.

По словам археолога, рядом с горбуньей обнаружили могилы двух молодых людей в дорогой для того времени одежде. При этом, если судить по останкам женщины, то она хорошо питалась. Кроме того, на этом кладбище хоронили только городскую знать.

При осмотре скелета специалисты обнаружили, что у позвонки у женщины фактически срослись в единый узел, образовав большой горб. При этом передвигалась она самостоятельно, о чем свидетельствуют кости ног.

По предварительной оценке, умерла горбунья в возрасте 25 лет, что достаточно много для того времени.

«Если женщина с такой патологией, трудно совместимой с жизнью даже по современным меркам, смогла дожить до достаточно преклонных для того времени лет, это говорит об определенном уходе, который ей оказывался, и человеческих отношениях между ее родственниками», — заявил Юрий Гревцов.

Он пояснил, что до XVIII века Красноярск представлял из себя провинциальный город. Из-за суровых погодных условий мало кто доживал до 35−37 лет.

Одежда на останках благородной горбуньи не сохранилась. Остался только нательный крест. Но гроб, в котором ее похоронили, и останки окружающих ее людей свидетельствуют о том, что женщина была не из простого сословия.