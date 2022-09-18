Останки 93 красноармейцев обнаружили в Смоленской области | 360°

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Останки 93 красноармейцев обнаружили в Смоленской области

Останки погибших в ВОВ 93 бойцов обнаружили в Смоленской области в ходе «Вахты памяти»

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В Угранском районе Смоленской области поисковые отряды обнаружили останки 93 бойцов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Это было сделано в ходе межрегиональной акции «Вахта памяти». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на руководителя регионального отделения Поискового движения России, члена Совета Федерации от Смоленской области Нину Куликовских.

«В ходе работ в Угранском районе обнаружили останки 93 солдат», — привело агентство ее слова.

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Пока удалось установить имя только одного из погибших солдат — Семена Окипного 1917 года рождения.

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Окипной был старшим сержантом в 110-й стрелковой дивизии. Его считают погибшим с 30 марта 1943 года. Солдат уходил на фронт из нынешнего Орска Оренбургской области.

В мае участники поискового движения «Миус-фронт» обнаружили останки восьмерых советских солдат времен ВОВ у «Железной высоты» в Ростовской области. Бои в этом месте проходили в середине августа 1943 года, отмечало ИА Nation News. Именные вещи оказались только у двоих из восьмерых солдат.

ВОВ

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