Останки 500 жертв фашистских карателей нашли на территории Ростовской области

Руководитель Ростовского отделения поискового движения России Владимир Щербанов сообщил об обнаружении жертв фашистских карателей в расстрельных ямах времен Великой Отечественной войны. Об этом написал ТАСС.

По его данным, в этих ямах было закопано около 500 человек. Раскопки проходили на территориях Миллеровского и Сальского районов, сообщил сайт rostovgazeta.ru.

Участники проекта «Без срока давности» установили, что основная масса преступлений пришлась на деятельность шестой немецкой армии, которая входила в группу ГФП-721.