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    24 августа 2022, 14:50

    Останки 500 жертв фашистских карателей нашли на территории Ростовской области

    Оксана Лавнюженко

    Руководитель Ростовского отделения поискового движения России Владимир Щербанов сообщил об обнаружении жертв фашистских карателей в расстрельных ямах времен Великой Отечественной войны. Об этом написал ТАСС.

    По его данным, в этих ямах было закопано около 500 человек. Раскопки проходили на территориях Миллеровского и Сальского районов, сообщил сайт rostovgazeta.ru.

    Участники проекта «Без срока давности» установили, что основная масса преступлений пришлась на деятельность шестой немецкой армии, которая входила в группу ГФП-721.