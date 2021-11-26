Останки 109 жертв нацистов перезахоронят в Сальске

Останки 109 мирных жителей, в том числе 61 ребенка, которые были убиты фашистами в годы Великой Отечественной войны, перезахоронят в Сальске. Об этом рассказали организаторы церемонии.

По их словам, мероприятие начнется с казачьего крестного хода. Он пройдет от проходной бывшего кирпичного завода, где гитлеровцы расстреляли мирных жителей, через территорию бывшего концлагеря к месту захоронения, сообщило РИА «Новости».

Останки были обнаружены во время экспедиции «Без срока давности». Руководитель поисков Андрей Кудряков сообщил, что сейчас работы продолжаются.

«Потому что только по архивным документам в Сальске нацистами было убито более 3,5 тысячи человек, но в реальности наверняка больше», — уточнил он.

Кудряков добавил, что среди останков нашли много детских нательных православных крестиков. Их собрали, чтобы передать Русской православной церкви. Из них будет оформлена икона, которую поместят в Сальский собор.