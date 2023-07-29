Общество 29 июля 2023, 17:12 Цена на Kinder Сюрприз и Raffaello в России подскочит к осени Baza: Kinder Сюрприз, Raffaello и Nutella подорожают в России к осени почти на 10%

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Любимые миллионами россиян сладости в скором времени подорожают. Telegram-канал Baza сообщил, что Kinder Сюрприз, Raffaello и Nutella подорожают к осени на 7–8%.

Производитель Ferrero, которому принадлежат вышеперечисленные сладости, собирается поднять цены на всю продукцию, где есть шоколад.

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«Дело в том, что один из основных ингредиентов — какао-масло — компания закупает на зарубежной бирже. За последнее время курс рубля сильно упал, а значит, рублевые цены на масло вырастут. А за ними — стоимость конфет», — написал канал, ссылаясь на собственный источник.

По данным Baza, предыдущие ингредиенты для производства десертов были закуплены по старому курсу. Из России Ferrero уходить не собирается.

На российский рынок компания Ferrero вышла в 1995 году, предоставив потребителям всемирно известные кондитерские изделия: Kinder Сюрприз, Raffaello, Nutella, Tic Tac. Единственная в стране кондитерская фабрика «Ферреро» расположена в селе Ворша Владимирской области, указано на сайте компании.

В России почти вдвое повысили цены на имбирь. Из-за неурожая в Китае поставки сократили, и пряность подорожала до 900 рублей.