    07 мая 2020, 15:50

    Остались очки, карандаш и пуговицы. Нина Пикалева рассказала, как нашла отца-фронтовика спустя 75 лет

    Юлия Булыгина

    Дети войны, потерявшие своих отцов, никогда не переставали их ждать. Бывают счастливые случаи, когда отцы возвращаются спустя много лет. Но чаще детям достаточно возможности сказать своим отцам «Прощай». Так случилось и с Ниной Пикалевой. В рамках проекта «Дети войны» она рассказала «360», как ей удалось похоронить отца спустя 75 лет после его исчезновения.

    Нине Пикалевой 90 лет. Когда началась война, ей было 11, и она хорошо запомнила этот момент.

    «Мама и я пошли на рынок. Повстречался знакомый наш мужчина и говорит: „Началась война“. Мы скорей домой побежали. На нашей улице еще воинская часть была. Играют в волейбол все. Все радостные, все хорошо. Ничего нет. Потом передали по радио: „Началась война“», — рассказала Нина Пикалева.

    Отец Нины Ивановны сразу же отправился на войну. Он служил санитаром подо Ржевом. В 1942 году его решили перевести в стрелки, после этого он пропал.

    «Прощайте, прощайте, прощайте», — написал своим родным Иван Андреевич Платонов.

    Нина Пикалева продолжала ждать своего папу, думала, что может быть он попал в плен, что он жив. Так прошло 75 лет.

    Я все время его ждала. Мне звонит мой племянник, его внук, и говорит: «Тетя Нина, можно я к вам приду? Мне нужно с вами поговорить». «Дайте мне свою руку». Я ему дала руку, и он говорит: «Теть Нин, ваш папа нашелся»

    Нина Пикалева.

    Ее отца нашли в деревне Веригино. В 2017 году его вместе с еще почти 200 погибших солдат похоронили в Тверской области. Удалось установить личности только семи человек, в том числе Ивана Платонова.

    «Очки, деньги того времени, карандаш, пуговицы — вот, что нам дали», — вспоминает Нина Ивановна.

    Несмотря на то, что отец Нины Пикалевой погиб в 1942 году, она все равно рада, что смогла его найти, увидеть и похоронить его останки.