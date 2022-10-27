Осталась одна. Жительница ДНР рассказала о начале новой жизни после потери матери и мужа из-за обстрелов ВСУ | 360°

Эксклюзив 27 октября 2022, 12:51 Осталась одна. Жительница ДНР рассказала о начале новой жизни после потери матери и мужа из-за обстрелов ВСУ Жительница ДНР рассказала о начале новой жизни после потери близких из-за обстрелов ВСУ «360»

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Этим летом украинский снаряд угодил в дом жительницы ДНР и унес жизни ее мужа и матери. В тот роковой день Рита сама едва не погибла. Сейчас она старается начать жить с чистого листа. Женщина переехала в Донецк, поселилась в общежитии и нашла работу.

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«У меня ничего не было»

После пережитого Рита боялась всего. Рассказывая историю съемочной группе «360», женщина прятала лицо, боялась, что, озвучив информацию о преступлениях украинской армии, может пострадать, да и стеснялась последствий. После прямого попадания снаряда в дом она единственная выжила, но сильно пострадала. Летом корреспондент «360» Елена Белкина помогала Рите на складе «Доброго дела» в Донецке подобрать одежду и обувь.

«Гематомы были, ожоги, подпаленные волосы. После этого взрыва у меня обгорели ресницы, брови, ничего не было на лице. Но со временем все начинает появляться. Я вообще боялась, что останусь лысой», — отметила она.

Сейчас женщина учится улыбаться заново. Представить, что чувствует человек, переживший то, что пришлось ей, просто невозможно.

В доме ее семьи не было подвала. После начала обстрела семья хотела перебежать в погреб к соседям, но не хватило времени. В связи с этим они приняли роковое для себя решение — пересидеть опасное время в коридоре.

Осталась одна

У нас подвала не было, и мы сидели и ждали тишины в коридоре. А когда прилетело в дом, от взрывной волны он полностью разлетелся. Получается вот этими осколками <…> мамы не стало. Ее просто собирали по частям. Это было кошмарно. Когда я вылезала из-под обвала, почувствовала ногами ее тело. Я сильно кричала, толкала левой ногой, чтобы почувствовать, что она живая, но движения не услышала.

Ее муж также сильно пострадал. Вывезти его в больницу из обстреливаемого села помогли военнослужащие НМ ДНР. Но несмотря на усилия врачей, спасти мужчину не удалось.

Он просто истек кровью. Ампутация ноги была, удалили полжелудка, где было повреждено. Все было слишком серьезно. Я осталась одна.

Начать с нуля

Женщина потеряла маму и мужа, но не упала духом. Несмотря на то, что травмированная нога все еще дает о себе знать, Рита старается начать все с чистого листа. Она переехала в Донецк, поселилась в общежитии и нашла работу.

«Мне спокойно, там хорошие люди. И понимают, и помогают, и поддерживают все. <…> Я работаю горничной, убираю квартиры. <…> Начинала раньше тоже с аналогичного занятия, только на базах отдыха, потом поваром стала, потом опять была горничной, может, снова поднимусь и стану поваром», — рассказала женщина.

Спустя четыре месяца Рите снова помогли на складе «Доброго дела». Грядет зима, а значит, тем, кто лишился всего, нужна помощь с теплыми вещами.

«Иду потихоньку на восстановление, сейчас пришла получить гуманитарную помощь. Спасибо людям, которые поддерживают. Большое спасибо. Если бы не они, мы не знали бы, что делать дальше и как жить», — добавила Рита.

Сила духа и помощь окружающих помогают ей начать все с чистого листа. Горе здесь коснулось всех, и люди преодолевают его вместе.