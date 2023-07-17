Общество 17 июля 2023, 13:05 Остается убивать мирных жителей. Атаку на Крымский мост объяснили бессилием ВСУ Сенатор Алтабаева: теракт на Крымский мост связан с отсутствием успехов у ВСУ на поле боя РИА «Новости»

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Украина предприняла террористическую атаку на Крымский мост в свете отсутствия успехов у ВСУ. Об этом в беседе с ТАСС заявила сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева.

«На поле боя никаких видимых успехов нет. Единственное, что остается, — это убивать мирных жителей», — подчеркнула собеседница агентства.

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Алтабаева обратила внимание, что украинская сторона рассчитывала посеять панику среди мирных жителей. Однако, по ее оценке, подобные происшествия только делают людей более собранными и дисциплинированными.

«Здравомыслящие люди не паникуют, они понимают, что на Крымском полуострове всего достаточно для работы экономики, для спокойной жизни и отдыха», — выразила уверенность сенатор.

ЧП на Крымском мосту произошло в ночь на 17 июля. Жертвами стали два человека — мужчина и женщина. Пара ехала с дочерью в отпуск. Девочка выжила, но получила травмы. Ее жизни ничто не угрожает. Подросток находится в больнице под присмотром врачей, дышит самостоятельно и в сознании.

По факту случившегося возбудили дело о теракте.