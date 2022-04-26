«Остаемся на вахте». Попова ответила на замечание о стабилизации ситуации с ковидом

Роспотребнадзор продолжает держать под контролем заболеваемость ковидом в России, хотя эпидемическая ситуация стабилизировалась. Об этом сообщила глава ведомства Анна Попова в ходе заседания Совета Федерации.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заметила, что обстановка улучшилась, и поинтересовалась у Поповой, так ли это.

«Чуть-чуть уже выдохнули с ковидом, нет? Чуть-чуть уже этот большой груз с себя сбросили?» — спросила она.

Попова в ответ с улыбкой подтвердила, что это так.

«Но пока остаемся на вахте», — добавила глава Роспотребнадзора.

По данным ведомства, в мире по состоянию на 26 апреля было выявлено 509 747 330 заболевших ковидом. Таким образом, прирост за сутки составил 559 215 случаев.

В России за последние 24 часа в больницу с ковидом попал 3161 человек, что на 184,3% больше по сравнению с 25 апреля. Полностью выздоровели еще 11 899 человек. Врачи зафиксировали 7107 новых случаев коронавируса.

Эксперты советуют по возможности продолжать максимально сокращать посещение общественных мест, соблюдать правила личной гигиены, а при ухудшении самочувствия остаться дома и обратиться за медицинской помощью.