Реакцию аптечного блогера Екатерины Диденко на смерть мужа и друзей можно объяснить. Об этом «360» рассказала психолог Наталья Пятницкова.

28 февраля Диденко отмечала свой день рождения в бане. Для эффектной дымки над водой мужчины высыпали в бассейн около 25 килограммов сухого льда. Сразу после этого несколько человек прыгнули в воду. Сухой лед быстро превратился в углекислый газ, гости потеряли сознание. В результате два человека погибли на месте, муж Екатерины Валентин Диденко скончался в тот же день в реанимации.

О самом инциденте, о смерти мужа и его будущей кремации блогер активно рассказывала в своем Instagram. Из-за этого в соцсетях на нее обрушились с критикой. При этом некоторые пользователи считают, что дело в защитной реакции — из-за глупой случайности у молодой женщины погиб муж и двое друзей. Она осталась с двумя детьми.

По словам Натальи Пятницковой, поведение блогера свидетельствует, скорее, о зависимости от социальных сетей. Эта зависимость «заставляет человека практически отказаться от реальной жизни и перенести все контакты и общение в виртуальный мир, ожидая оттуда поддержки и понимания».

Посты в Instagram, по словам психолога, могут также свидетельствовать и о посттравматическом стрессовом расстройстве (ПТСР) — отсроченной реакции на травмирующее событие.

Еще одним из вариантов может быть вторая фаза горя, для которой характерно не отрицание самого факта потери человека, а отрицание факта постоянства потери. Человек еще не осознает всю глубину происшествия. Наталья Пятницкова психолог

По словам психолога, в это время реальность «воспринимается как бы через прозрачную пелену», и человеку бывает трудно удержать внимание на внешних событиях.

Полное осознание случившегося может наступить как через пару недель, так и через полгода, отметила собеседница телеканала.