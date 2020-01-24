Особый режим ввели в некоторых городах Китая из-за коронавируса. Закрыты Disneyland, парки и музеи

Вспышка коронавируса в Китае оставила население страны без развлечений. В Шанхае свою работу 25 января приостановит тематический парк Disneyland, а Cirque du Soleil отменила выступления. В нескольких городах объявлен высший уровень реагирования на ЧС.

Администрация парка Disneyland приняла решение о временном закрытии, чтобы не допустить распространение заболевания. Это обеспечит безопасность как сотрудникам, так и посетителям парка, заявили в шанхайском Disneyland.

«Мы поддерживаем связь с местными властями и сообщим дату открытия после подтверждения», — заявили в тематическом парке.

Тем, кто уже забронировал даты посещения, пообещали перенести их на любой день в ближайшие полгода или вернуть деньги за билеты.

Запланированные выступления на востоке Китая — в провинции Чжэцзян — отменила канадская компания Cirque du Soleil, сообщило издание South China Morning Post.

Местные власти потребовали не проводить мероприятия в помещениях с участием 100 и более человек. Столица провинции Ханчжоу находится примерно в 700 километрах от Уханя, где зафиксировали первый случай коронавируса.

В Пекине из-за быстрого распространения пневмонии, которая возникает из-за нового типа коронавируса, действует наивысший уровень мер реагирования. Об этом рассказал руководитель городского управления здравоохранения Лэй Хайху, которого процитировал «Интерфакс».

К середине дня пятницы в китайской столице зарегистрированы 29 случаев заболевания пневмонией. Один из-заразившихся находится в тяжелом состоянии.

Массовые мероприятия в Пекине отменены, закрыты многие музеи и парки.

Аналогичная ситуация, добавил сайт радиостанции «Говорит Москва», складывается в Шанхае ив провинции Хубэй, где власти тоже ввели наивысший уровень реагирования на ЧС.

В конце 2019 года в Китае зафиксировали вспышку пневмонии, возбудителем которой стал коронавирус нового типа. Ученые уже показали, как он выглядит под микроскопом.

По последним данным, новым вирусом заразились более 830 человек, еще 26 погибли. 2019-nCoV распространился и на другие страны. Ранее «360» писал главное о новом коронавирусе.