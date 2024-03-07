07 марта 2024, 11:43
Особый противопожарный режим ввели в Приморском крае
В Приморском крае в 22 муниципалитетах ввели особый противопожарный режим. Об этом сообщило ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
В список муниципалитетов с высокой пожарной опасностью вошли, в частности, Артемовский, Владивостокский, Находкинский, Партизанский и Уссурийский городские округа.
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Как добавил RT, в муниципалитетах примут дополнительные меры безопасности и введут временный запрет на пребывание в лесах людей.
Пожары
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