Общество 07 марта 2024, 11:43 Особый противопожарный режим ввели в Приморском крае

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В Приморском крае в 22 муниципалитетах ввели особый противопожарный режим. Об этом сообщило ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

В список муниципалитетов с высокой пожарной опасностью вошли, в частности, Артемовский, Владивостокский, Находкинский, Партизанский и Уссурийский городские округа.

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Как добавил RT, в муниципалитетах примут дополнительные меры безопасности и введут временный запрет на пребывание в лесах людей.

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