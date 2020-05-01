Особый противопожарный режим ввели в 60 регионах России

Россиянам запретили посещение лесов в связи с особым противопожарным режимом. Его ввели в 60 регионах.

«В настоящее время особый противопожарный режим действует в 60 субъектах РФ», — сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

В ведомстве напомнили, что согласно режиму запрещается посещение лесов, разведение костров, сжигание мусора и сухой травы. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрен штраф в размере от до трех тысяч рублей для граждан, до 15 тысяч рублей для должностных лиц и до 200 тысяч рублей для юридических лиц. Во время особого противопожарного режима штрафы увеличиваются в два раза.

В России начался сезон лесных пожаров. Экстренные службы зафиксировали 56 природных пожаров на площади, 62,4 тысячи гектаров. Самая сложная обстановка в Забайкальском крае. На этот регион приходится более половины от общей площади возгорания — 33,6 тысячи гектаров.

Режим ЧС ввели в семи регионах: на всей территории Красноярского края, Республики Тыва и Забайкальского края, в Туапсинском муниципальном районе Краснодарского края, в Качугском муниципальном районе Иркутской области, в Еравнинском муниципальном районе Республики Бурятия и в Магдагачинском муниципальном районе Амурской области.