02 апреля 2024, 14:15
Особый противопожарный режим введут в Тюменской области с 10 апреля
Власти Тюменской области планируют ввести особый противопожарный режим с 10 апреля. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на постановление правительства региона.
Отмечается, что на время действия режима местным жителям нельзя будет ходить в лес, сжигать мусор, сухую траву и пользоваться пиротехникой. За нарушения предусматриваются крупные штрафы.
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Как сообщил RT, в 2023 году особый противопожарный режим в регионе ввели 3 апреля.
Штрафы
Пожары
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