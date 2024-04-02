Общество 02 апреля 2024, 14:15 Особый противопожарный режим введут в Тюменской области с 10 апреля

Читать 360tv в

Власти Тюменской области планируют ввести особый противопожарный режим с 10 апреля. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на постановление правительства региона.

Отмечается, что на время действия режима местным жителям нельзя будет ходить в лес, сжигать мусор, сухую траву и пользоваться пиротехникой. За нарушения предусматриваются крупные штрафы.

Реклама

Как сообщил RT, в 2023 году особый противопожарный режим в регионе ввели 3 апреля.