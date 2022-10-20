Общество 20 октября 2022, 07:24 Особые режимы в регионах приблизят успех спецоперации — сенатор Алтабаева Сенатор от Севастополя Алтабаева: особые режимы в регионах приблизят успех спецоперации РИА «Новости»

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Особые режимы, которые ввел в регионах президент Владимир Путин, призовут людей к внутренней мобилизации и в итоге помогут приблизить успех спецоперации, считает сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева. Ее процитировал ТАСС.

«Эти меры нужны для защиты населения от внешней угрозы и для внутренней мобилизации жителей, <…> чтобы они понимали, что сейчас придется жить и работать в таких непростых условиях. [Условиях] мобилизации всех сил, правоохранительных органов и всех людей на поддержание порядка на территории», — отметила сенатор.

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Она добавила, что «расслабленности, попустительства и равнодушия» быть не должно.

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«Мы все должны нести свою меру ответственности для того, чтобы победа была. Каждый должен работать на своем месте», — уверена сенатор.

В Севастополе ввели средний уровень реагирования. Алтабаева предположила, что эвакуации жителей из Севастополя не будет, поскольку для этого нет предпосылок.

Севастополь — основная база Черноморского флота. За последние месяцы ВСУ не раз пытались атаковать расположенный в городе штаб флота. Системы противовоздушной обороны сбивают беспилотники противника.