20 октября 2022, 07:24
Особые режимы в регионах приблизят успех спецоперации — сенатор Алтабаева
Сенатор от Севастополя Алтабаева: особые режимы в регионах приблизят успех спецоперации
Особые режимы, которые ввел в регионах президент Владимир Путин, призовут людей к внутренней мобилизации и в итоге помогут приблизить успех спецоперации, считает сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева. Ее процитировал ТАСС.
«Эти меры нужны для защиты населения от внешней угрозы и для внутренней мобилизации жителей, <…> чтобы они понимали, что сейчас придется жить и работать в таких непростых условиях. [Условиях] мобилизации всех сил, правоохранительных органов и всех людей на поддержание порядка на территории», — отметила сенатор.
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Она добавила, что «расслабленности, попустительства и равнодушия» быть не должно.
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«Мы все должны нести свою меру ответственности для того, чтобы победа была. Каждый должен работать на своем месте», — уверена сенатор.
В Севастополе ввели средний уровень реагирования. Алтабаева предположила, что эвакуации жителей из Севастополя не будет, поскольку для этого нет предпосылок.
Севастополь — основная база Черноморского флота. За последние месяцы ВСУ не раз пытались атаковать расположенный в городе штаб флота. Системы противовоздушной обороны сбивают беспилотники противника.
Севастополь
Владимир Путин
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