Особые экономические зоны создадут в Красноярском крае и Омской области

В России появятся еще две особые экономические зоны — в Красноярском крае и Омской области. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«В Омске откроют ОЭЗ „Авангард“. На ее территории, в частности, планируется разместить нефтехимические производства. Ожидается, что благодаря этому к 2030 году удастся создать более 700 рабочих мест и привлечь в область порядка 23 миллиардов рублей инвестиций», — сообщил сайт правительства.

Вторая особая экономическая зона в Сибири получит название «Красноярская технологическая долина». С потенциальными резидентами этой ОЭЗ уже заключили шесть соглашений. Там развернут производство промышленного оборудования, продукции из алюминия для авиа- и машиностроения.

По планам, к 2030 году на базе «Красноярской технологической долины» появятся около 1,3 тысячи рабочих мест, а объем привлеченных средств превысит 16 миллиардов рублей, пишет «Газета.ru».

ОЭЗ — это один из инструментов развития экономики в регионах. Бизнес, который размещается на ее территории, получает налоговые льготы и другие преимущества.