17 августа 2023, 10:12
Особую экономическую зону в сфере киноиндустрии захотели создать в Москве
Путин поручил рассмотреть вопрос о создании международного кинокластера в Москве
В Москве может появиться международный кинокластер. Вопрос о создании особой экономической зоны в сфере киноиндустрии поручил к сентябрю рассмотреть президент РФ Владимир Путин по итогам посещения выставки «Развитие креативной экономики в России», сообщила пресс-служба Кремля.
Поручение рассмотреть вопрос о создании ОЭЗ получили кабмин и правительство Москвы.
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Помимо этого, им нужно будет проработать тему специальных мер поддержки резидентов этой зоны, в том числе предоставления им налоговых льгот, грантов и субсидий.
Доклад по этому вопросу должны предоставить до 30 сентября текущего года. Ответственными назначили премьер-министра Михаила Мишустина и мэра столицы Сергея Собянина.
Есть в перечне поручений президента и пункт о разработке и реализации программы по формированию центров воспроизведения аудиовизуального контента в малых населенных пунктах.
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