Особо охраняемые: в Сочи обсудили развитие природного туризма

Курорт «Роза Хутор» принял IV Международную конференцию «Природный туризм: глобальные вызовы и перспективы России».

«Зелёная» повестка проникла во все отрасли нашей жизни, не обойдя стороной и туризм — одно из важных направлений мировой и национальной экономики. Все больше путешественников, представителей власти и владельцев бизнеса верят, что ответственное природопользование — это необходимость. В рамках новой конференции эксперты обсудили, как же сочетать заботу об окружающей среде с развитием туризма.

Перед строительством олимпийских объектов в Сочи был разработан особый свод экологических стандартов — «Зелёный код». На конференции представители курорта «Роза Хутор» рассказали, что за годы работы и совершенствования подход такого осознанного строительства полностью оправдал себя — территории национального парка в горном кластере Сочи сохранены, а поголовье животных растёт.

«В ближайшие несколько лет мы будем переживать приток инвестиций на этот рынок», — считает Дмитрий Колосов, директор по охране окружающей среды и устойчивому развитию курорта «Роза Хутор». — «Поэтому я думаю, что появление зеленого стандарта, который будет идеологически ориентировать игроков на этом рынке на более эффективный подход с точки зрения природоохранной и ресурсосберегающей, и создания комфорта и безопасности нахождения людей с точки зрения здоровья внутри помещения, это очень своевременно и будет мотивировать. С одной стороны мы рады заявить о своих достижениях, а с другой стороны — хотим поделиться тем, что мы делаем, поскольку интерес к этому достаточно большой».

Директор АНО «Научно-исследовательский институт устойчивого развития в строительстве» Вера Бурцева рассказала о главных положениях «Зелёного кода»: «Основополагающие принципы — это соединить три сферы интересов — человек, экология, экономика. Сегодня мы видим девелоперов и застройщиков, которые не ориентированы ни на человека, ни на экологию, а только занимаются экономикой, и получаются такие «человейники». Это, мы считаем, неправильный подход, не отвечающий глобальной повестке. Объекты все-таки должны строиться с учетом этих трех сфер интересов: и человеку должно уделяться внимание — это комфорт, эргономичность, удобство, инфраструктура, и экологии — внутренней и внешней, и экономике, конечно, тоже.

«Зелёный код» станет основой для российского национального стандарта — и его появление станет еще одним шагом к взаимному добрососедству туристов и окружающей среды.

В развитии природного туризма необходимо также участие государства и крупного бизнеса. Уже сегодня в России есть активные участники процесса экологического девелопмента. Российский бизнес готов продолжать инвестировать в создание курортов мирового уровня. Так, «Интеррос» Владимира Потанина уже приступил к строительству курорта «Три вулкана» на Камчатке и нового курорта в Сочи — «Долина Васта». Ещё два туристических кластера — на Кольском полуострове и в Красноярском крае — будут построены с участием компании «Норникель».

Экономисты и эксперты отмечают, что совокупный эффект лишь на курортах Сочи для экономики региона и России впечатляет. Поэтому важность вложений в такие проекты, как «Роза Хутор», нельзя переоценить.

«Действительно, вложения оправданы. И если смотреть официальную статистику, то за последние пять лет в 1,6 раз возросли доходы бюджета местного уровня и всего региона», — рассказала Инна Петухова, замглавы города-курорта Сочи. — «Горный кластер развивается, и, конечно же, бюджет всего региона увеличивается за счет тех гостей, турпотока, который мы отмечаем — на горном кластере в том числе».

Помимо панельных дискуссий в рамках конференции также состоялось подписание Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве — между руководителями Кавказского биосферного заповедника, Сочинского национального парка, «Розы Хутор» и компанией «Интеррос».

«Подписанное сегодня соглашение, на наш взгляд, является таким хорошим прецедентом и примером для взаимодействия между инвестором, туристической отраслью и природоохранными заповедниками, именно в деле добрососедства человека и живой природы. Компания «Интеррос», как крупный инвестор, всегда заинтересована в финансовой поддержке такого формата цивилизованного взаимодействия, которое приводит с одной стороны к развитию курорта и созданию более комфортных условий для туристов, с другой стороны — позволяет природным заповедникам реализовывать их научную и природоохранную функции», — отметила Ольга Войтович, заместитель генерального директора по правовым вопросам компании «Интеррос».

Соглашение позволит ещё эффективнее развивать взаимодействие между инвесторами и особо охраняемыми территориями в регионе и заботиться о сохранении экологии Краснодарского края.