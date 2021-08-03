Объявление о продаже четырехэтажного особняка в исторической части Тюмени появилось на Avito. Его стоимость оценили в 120 миллионов рублей. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

Уточняется, что эта самая дорогая недвижимость подобного уровня на Avito. Источник: риелторская компания «Этажи» «Коттедж 766,9 квадратных метра по улице Коммуны, площадь участка 10,8 соток, материал стен кирпич. Цена 120 миллионов рублей», — говорится в тексте объявления. Продавец уточняет, что в доме есть центральное отопление, интернет, телевидение, кондиционер, воздушные фильтры, фильтры для воды, бассейн, котельная, погреб, сауна, мебель. Риелтор не назвал продавца дома, лишь уточнил, что это собственность организации.