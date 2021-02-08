Особняк Royal проведет церемонии бракосочетания для москвичей в День России

«Впервые торжественные церемонии бракосочетания в праздничный день, День России, будут проходить не только в отделах ЗАГС и Дворцах бракосочетания, но и на необычных площадках столицы», — процитировал публикацию сайт газеты «Известия».

Мероприятия будут проводиться во дворцах бракосочетания № 1, 3 и 5, Шипиловском отделе ЗАГС. Кроме этого, молодоженам предложат скрепить отношения узами брака в усадьбе Муравьевых-Апостолов и особняке Royal. В прошлом году церемонии проходили в Гагаринском и Шипиловском отделах ЗАГС.