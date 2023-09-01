Общество 01 сентября 2023, 18:07 Особняк Пятова отреконструируют в Нижнем Новгороде за 2,7 миллиона рублей

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В Нижнем Новгороде отреставрирую памятник архитектуры особняк Пятова, который был построен в 1830-е года. Об этом сообщил сайт newsnn.ru со ссылкой на опубликованную на сайте госзакупок на информацию.

На реставрационные работы потратят 2,7 миллиона рублей. В здании отремонтируют фасады, металлические формованные карнизы, деревянные окна и двери. Реставрацию должны будут завершить к 1 июня 2024 года.

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