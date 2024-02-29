Общество 29 февраля 2024, 09:37 Особняк Кушашниковых в Москве решили пустить с молотка «Дом.РФ» продаст особняк купцов Кушашниковых в Москве

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Государственная компания «Дом.РФ» решила выставить на аукцион в третьем квартале 2024 года особняк купцов Кушашниковых, который относится к объектам культурного наследия федерального значения. Об этом написал РБК.

В лот входит здание площадью более тысячи квадратных метров, а также участок на 0,18 гектара. Цена лота пока не определена. Однако эксперты рынка недвижимости оценили особняк в 100 миллионов рублей. При этом покупателю придется учесть затраты на то, чтобы приспособить объект под свои нужды.

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В частности, из-за охранного статуса в доме жить нельзя. Но в нем могут разместиться офисы или торговый объект. Не исключено, что объект заинтересует какого-нибудь мецената для размещения в нем музей или художественной галереи.

Дом Кушашниковых построили на рубеже XVII—XVIII. Он выполнен в стиле барокко и раннего классицизма.

Ранее в Москве решили выставить на торги здание у Донского монастыря постройки шестидесятых годов.