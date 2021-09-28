Особняк Брусницыных остался без реставрации в Петербурге

Piter.TV выяснил у городского комитета по использованию и охране памятников, какова ситуация с реставрацией особняка Брусницыных, который находится на Кожевенной линии Васильевского острова.

Отмечается, что реставрация особняка должна была завершиться еще в июле этого года. Однако учреждение, за которым закреплено здание, забросило работы по обновлению. В результате профильному комитету пришлось разбираться с этой проблемой при участии суда.