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    28 сентября 2021, 20:17

    Особняк Брусницыных остался без реставрации в Петербурге

    Артур Блянихов

    Piter.TV выяснил у городского комитета по использованию и охране памятников, какова ситуация с реставрацией особняка Брусницыных, который находится на Кожевенной линии Васильевского острова.

    Отмечается, что реставрация особняка должна была завершиться еще в июле этого года. Однако учреждение, за которым закреплено здание, забросило работы по обновлению. В результате профильному комитету пришлось разбираться с этой проблемой при участии суда.