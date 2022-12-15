Эксклюзив 15 декабря 2022, 07:59 Особенный праздник для особенных детей. Волонтеры из Подмосковья привезли подарки в донецкий Центр раннего развития «Союз десантников» из Подмосковья привез подарки в Центр раннего развития в Донецке Телеканал «360»

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Новогодних праздников ждут все дети мира. Но для некоторых из них эти дни становятся особенно важными, так как заново учат радоваться и верить в чудеса. Среди таких детей — особенные дети из донецкого Центра раннего развития. Поэтому волонтеры из Подмосковья — «Союз десантников» — решили подарить ребятам немного новогоднего настроения: они привезли им сладкие подарки. О том, как сейчас функционирует такой необходимый для детей центр, рассказала корреспондент «360» Ольга Мациевская.

Дети в Донецке уже давно не ходят в детские сады и не видят своих одноклассников. Постоянные обстрелы города лишили их этой радости. Как рассказала директор Центра раннего развития Виктория Федорова, для некоторых ребят отмена занятий может быть опасна. Речь об особенных детях, которые легко замыкаются в себе и нуждаются в постоянном контакте с педагогами и сверстниками. Поэтому Центр продолжает работать в этих крайне непростых условиях.

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«По факту, они начинают очень быстро терять социализацию. Дети, которые ограничены в чем-либо, даже с точки зрения психологии, замыкаются в четырех стенах, их очень тяжело из этого вывести. Я уже не говорю о том, чтобы до какого-то результата довести. Прекратить занятия сейчас — это будет моральная травма и для родителей, и для самих детей», — сказала Виктория.

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Дети, посещающие Центр, сейчас занимаются в одной группе в одном помещении. Несмотря на то, что это не совсем правильно, так как каждый ребенок имеет свои особенности, педагоги вынуждены пойти на такой шаг из соображений безопасности. Более того, часть помещений попросту оказалась разрушена во время обстрелов.

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Бабушка одного из воспитанников Надежда Николаевна рассказала, что их семья водит ребенка сюда уже почти два года. Они очень рады, что такое место продолжает свою работу, так как для их семейства это важно.

«Мы очень благодарны, что существует вот это место, куда мы ребенка приводим и знаем, что с ним занимаются, его развивают, потому что детские садики не работают», — поделилась Надежда Николаевна.

По словам председателя Московского областного отделения «Союз десантников» Юрия Мыльникова, дети мирных городов сильно отличаются от ребят, которые уже пережили ужасы боевого времени.

«Это уже на подкорке отложилось — то, что ребята в таком возрасте уже бывали под обстрелами. Они уже понимают, что такое прилеты. Этого словами не передать. Это нужно понимать и учитывать это в общении», — сказал он.

Юрий добавил, что воспитатели Центра вызывают огромное уважение, и выразил надежду, что сотрудничество волонтеров и этого учебного заведения продолжится.