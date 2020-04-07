Особенная забота. Врач рассказал, как обеспечить изоляцию пожилым людям

Пожилым людям нужно не только покупать продукты, но и обеспечить для них безопасность внутри дома или квартиры. Они находятся в группе риска при заражении коронавирусом, и родственники должны обеспечить старших необходимыми вещами на время самоизоляции.

Заместитель директора по гериатрической работе Российского геронтологического научно-клинического центра Надежда Рунихина рассказала «Российской газете», что прежде всего пожилых родственников нужно обеспечить продуктами питания, товарами для дома и лекарствами. Запас должен быть такой, чтобы его хватило на несколько недель.

«Постарайтесь приобрести продукты, богатые кальцием и витамином D. Отсутствие солнечного света, необходимого для выработки витамина D, и физической активности во время эпидемии могут плохо сказаться на здоровье костей пожилых людей в будущем, поэтому необходимо, чтобы они могли восполнить этот недостаток из продуктов питания», — отметила Рунихина.

При посещении пожилых родственников нужно соблюдать правила личной гигиены, не следует приезжать с симптомами ОРВИ. Внутри не стоит обниматься, лучше соблюдать двухметровую дистанцию. Продукты и лекарства можно оставить у двери, а потом уйти.

Поскольку из-за режима самоизоляции снижается физическая активность, важно убедить родственников делать зарядку, ходить по квартире, а может быть даже танцевать или заниматься йогой. Сидячий образ жизни повлияет на кости и сердце. Чтобы поддерживать организм в тонусе, нужно не менее 150 минут физических нагрузок в неделю.

При хронических заболеваниях людям старшего поколения лучше не ходить к врачу, но выполнять все назначенные предписания. Родственники в этой ситуации могут быть разве что на постоянной связи, чтобы в случае чего срочно вызвать врача.

А еще пожилым нужно обеспечить безопасный быт. Упасть можно и внутри квартиры, а любая травма в ситуации распространения коронавируса будет особенно опасна.