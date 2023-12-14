Эксклюзив 14 декабря 2023, 17:13 «Особенная энергия». Корреспондент «360» побывал в кресле Владимира Путина Корреспондент «360» Кононова посидела в кресле Путина после прямой линии

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Журналисты выстроились в очередь к креслу президента Владимира Путина, в котором он находился во время прямой линии. Корреспонденту «360» Елене Кононовой тоже удалось побывать на месте российского лидера.

Подведение итогов года с главой государства длилось более четырех часов, но многие журналисты так и не успели задать свои вопросы. Однако корреспонденты оказались в одной очереди к креслу, где сидел президент. Там журналисты заряжаются энергией российского лидера, чтобы так же эффективно работать.

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«Особенная энергия чувствуются, это правда. Это серьезно», — рассказала корреспондент из Чувашии.

Елене Кононовой тоже удалось посидеть на президентском стуле.

«Вполне себе удобный, знаете, чувствуется. Хочется работать ударно», — отметила корреспондент.

Прямая линия и пресс-конференция с Владимиром Путиным состоялась 14 декабря. Мероприятие длилось четыре часа и четыре минуты. За это время глава государства ответил на 67 вопросов. Из них 26 вопросов задали в формате прямой линии.