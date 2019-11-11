«Особая каста»: чиновников научили вести себя в соцсетях

Госслужащим Ханты-Мансийского автономного округа рассказали, как нужно вести себя в социальных сетях. Поправки в кодекс этики и служебного поведения утвердило региональное правительство.

Постановление с поправками подписала губернатор ХМАО Наталья Комарова, сообщила газета «Коммерсант». Рекомендации для чиновников касаются в большинстве своем их поведения в Сети.

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Например, государственным служащим не стоит использовать ненормативную лексику при общении в интернете. Подвергать критике существующий конституционный строй тоже не рекомендуется, как и ставить лайки под материалами, критикующими власть, и входить в оппозиционные группы.

Чиновникам нужно следить за своими поступками и высказываниями даже в свободное время — чтобы не нанести урон своей репутации и не оказать негативного влияния на авторитет госоргана.

Член Общественной палаты ХМАО Сергей Дмитриев причислил госслужащих к «особой касте людей, которая представляет исполнительную власть на любом уровне». К соответствующему поведению, считает он, чиновников обязывает социальное положение.

Другие эксперты заметили, что документ, как видно, содержит механизм цензуры. По их мнению, статус госслужащего не должен конфликтовать со статусом гражданина.