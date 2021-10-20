Основные предприятия России должны продолжить свою работу в период объявленных каникул с 30 октября. Такое заявление сделал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Его слова привела пресс-служба ведомства.

«Безусловно, в объявленный президентом период нерабочих дней должны продолжить бесперебойную работу системообразующие предприятия, производства непрерывного цикла, все предприятия, задействованные в выпуске и цепочках поставок антиковидной номенклатуры, а также продуктовый ритейл», — сказал он.

Мантуров добавил, что в период нерабочих дней крайне важно обеспечить для всех россиян беспрепятственный доступ к покупке всех товаров первой необходимости. В том числе, продуктов питания и лекарств.

Российский президент Владимир Путин в среду подписал указ о нерабочих днях в России в период с 30 октября по 7 ноября. Вице-премьер Татьяна Голикова отмечала, что в отдельных регионах, где ситуация с коронавирусом неблагоприятная, может быть рассмотрен вариант начать выходные раньше, уже с 23 числа. Подчеркивается, что решение о каникулах принималось для того, чтобы не допустить распространение COVID-19 в стране. У регионов остается возможность продлить нерабочую неделю по своему усмотрению.