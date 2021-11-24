Основные документы гражданина России предложили объединить

Паспорт гражданина Российской Федерации, загранпаспорт, а также СНИЛС и ИНН предложили объединить в один документ. С такой идеей выступил первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров, который направил обращение на имя председателя правительства Михаила Мишустина.

Петров отметил, что сейчас классические документы уступают место цифровым.

«Все больше стран и государств приходят к практике облачного хранения данных о гражданах, а также введения единых носителей персональных документов», — отметил Петров, его цитирует RT.

Общественник выразил мнение о том, что нынешняя тенденция указывает на создание единственного документа, который объединил бы ворох существующих. Это удобно для использования и хранения.

Петров подчеркнул, что это повысит удобство пользования документами, а также создаст мощную базу для модернизации государственного документооборота.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в начале ноября сообщил, что в России до 2030 года проведут цифровую трансформацию социальных услуг.