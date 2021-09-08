Причиной взрыва в многоэтажке в Ногинске считают бытовой газ. Правоохранители должны выяснить, был это несчастный случай, халатность или нарушение эксплуатации газового оборудования. Об этом сказал вице-губернатор Евгений Хромушин.

«Пока основная причина — бытовой газ. В доме есть организация, которая обслуживала газовое оборудование. Есть отметки в техжурналах о проведении работ. Соответственно, следственный органы будут разбираться: это несчастный случай, халатность или нарушение эксплуатации газового оборудования», — сказал Хромушин.

Он отметил, что власти с апреля ведут серьезную работу. Все организации, которые занимаются обслуживанием оборудования были заведены в систему, которая позволяет видеть каждый акт проверок.

«Деньги они получают только в том случае, если физически дошли до человека. Тем не менее огромный объем квартиры — два миллиона — растянут на год, чтобы проверить исправность газового оборудования», — сказал вице-губернатор.

Он порекомендовал всем жителям ставить датчики, сигнализаторы утечки газа. Они недорогие, стоят примерно три тысячи рублей. Для малообеспеченных сделали отдельную программу, в рамках которой это оборудование будут устанавливать в течение трех лет за счет средств бюджета.

«Но с точки зрения безопасности такое оборудование лучше установить. Идеальный вариант — система газконтроля, но она дорогая. Здесь возможен как человеческий фактор, так и технологическая неисправность. Когда будет проведено расследование, будет определена причина», — сказал Хромушин.

Ранее вице-губернатор сообщил, что при взрыве газа в Ногинске погибли два человека. Местонахождение еще пятерых жильцов пока не установлено.

Взрыв в девятиэтажном доме произошел утром 8 сентября. В результате произошло частичное обрушение второго, третьего и четвертого этажей одного из подъездов.