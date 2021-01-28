Лекарство на травках. Кинолог оценил успокоительное на основе конопли

Американская предпринимательница Марта Стюарт запускает линейку пищевых добавок для животных на основе конопли. Масло и жевательные лакомства, содержащие каннабидиол, предназначены для облегчения боли и снятия стресса. Президент Союза кинологических организаций России (СКОР) Владимир Уражевский заявил «360», что препараты от стресса для животных необходимы, однако нужно провести все исследования.

«Во-первых, должны пройти исследования. Как и у человека. Но такие препараты [от стресса], конечно, нужны», — сказал Уражевский.

По словам кинолога, животные испытывают сильный стресс при разлуке с хозяином или в случае его смерти, во время перелета или переезда в новый дом. Чтобы снять тревожность некоторые хозяева дают питомцам народные средства в виде «травок» или обычные «человеческие» препараты.

«В любом случае такие препараты необходимы, потому что пользы от них намного больше, чем вреда», — уверен специалист.

Уражевский рассказал, что сильный стресс может окончиться для собак и особенно кошек даже летальным исходом.

«Если дать какие-то успокоительные, это смягчит и расставание, и смену обстановки, и перелет», — пояснил собеседник.

Говоря о возможности привыкания к наркотику, кинолог отметил, что в отличие от человека, который может злоупотреблять препаратами, «животное же не будет выбирать и привыкать, мы же даем это разово на время стресса».

Собаку или кошку можно успокоить и постелив в новом доме их старую подстилку, подсказал кинолог.