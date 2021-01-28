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    28 января 2021, 22:44

    Лекарство на травках. Кинолог оценил успокоительное на основе конопли

    Екатерина Земская, Кирилл Фролов

    Американская предпринимательница Марта Стюарт запускает линейку пищевых добавок для животных на основе конопли. Масло и жевательные лакомства, содержащие каннабидиол, предназначены для облегчения боли и снятия стресса. Президент Союза кинологических организаций России (СКОР) Владимир Уражевский заявил «360», что препараты от стресса для животных необходимы, однако нужно провести все исследования.
    Лекарство на травках. Кинолог оценил успокоительное на основе конопли

    «Во-первых, должны пройти исследования. Как и у человека. Но такие препараты [от стресса], конечно, нужны», — сказал Уражевский.

    По словам кинолога, животные испытывают сильный стресс при разлуке с хозяином или в случае его смерти, во время перелета или переезда в новый дом. Чтобы снять тревожность некоторые хозяева дают питомцам народные средства в виде «травок» или обычные «человеческие» препараты.

    «В любом случае такие препараты необходимы, потому что пользы от них намного больше, чем вреда», — уверен специалист.

    Уражевский рассказал, что сильный стресс может окончиться для собак и особенно кошек даже летальным исходом.

    «Если дать какие-то успокоительные, это смягчит и расставание, и смену обстановки, и перелет», — пояснил собеседник.

    Говоря о возможности привыкания к наркотику, кинолог отметил, что в отличие от человека, который может злоупотреблять препаратами, «животное же не будет выбирать и привыкать, мы же даем это разово на время стресса».

    Собаку или кошку можно успокоить и постелив в новом доме их старую подстилку, подсказал кинолог.