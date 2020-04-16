Основателя «Теремка» возмутили надежды иностранных сетей фастфуда на поддержку из бюджета РФ

Гончаров обратил внимание на то, что «Теремок» вполне сопоставим с масштабами «Макдональдса». По его словам, сеть блинных не в 100 раз меньше и не в 500. Он добавил, что первые пять крупнейших сетей РФ дают такой же оборот, как «Макдоналдс».

«В этом смысле непонятно, почему поддержка должна быть оказана ведущей американской корпорации, у которой есть американские акционеры, которые получают роялти из России», — выразил недоумение бизнесмен.